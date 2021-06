Reggina, il ritorno di Aglietti fa sognare i tifosi: cori e abbracci al Granillo [FOTO E VIDEO]

4 Giugno 2021 16:13

L’accoglienza dei tifosi della Reggina al nuovo allenatore Alfredo Aglietti: le immagini dopo la conferenza stampa di presentazione

“L’accoglienza che Reggio Calabria mi ha riservato capita a pochi, sia da calciatore che da mister. E’ un rapporto che con questa città va oltre, l’entusiasmo scaturito con il mio arrivo è qualcosa di straordinario, non avevo dubbi su questo, ma i tifosi mi hanno sorpreso”. Sono state queste le parole pronunciate dal tecnico Alfredo Aglietti durante la conferenza stampa di presentazione, durante la quale ha ricevuto un omaggio anche dal presidente Luca Gallo. Ma le sorprese per l’allenatore non sono finite qui perché, dopo le parole rilasciate alla stampa, ai cancelli di uscita dello stadio Oreste Granillo si sono presentati a salutarlo anche i tifosi. Un gruppo di fans amaranto ha infatti accolto il bomber che ha fatto sognare la curva negli anni Novanta e ha mostrato il solito calore che la città di Reggio Calabria è solita manifestare. In alto le foto, mentre in basso il link per il video.