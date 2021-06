Gattuso, dopo la rottura con la Fiorentina arriva il rifiuto del Tottenham: tifosi furiosi sui social #NoToGattuso

18 Giugno 2021 11:09

Dopo la recente rottura con la Fiorentina, per Gattuso arriva anche il rifiuto del Tottenham: i tifosi lanciano l’hashtag #NoToGattuso

In poco meno di un mese la carriera di Gennaro Gattuso ha avuto una svolta drastica. L’allenatore calabrese ha inizialmente lasciato il Napoli, dopo il 5° posto maturato all’ultima giornata in seguito al pareggio per 1-1 contro il Verona. Successivamente ha trovato l’accordo con la Fiorentina, sposando il progetto del suo conterraneo Rocco Commisso. Durante i primi vertici di mercato però, qualcosa è andato storto: troppo alti i cartelli dei calciatori richiesti da Gattuso per la disponibilità economica della società toscana. Fra le parti è avvenuta una rottura insanabile, che ha portato alla risoluzione del contratto. Su Gattuso sembrava essersi fiondato subito il Tottenham che, dopo aver scelto Paratici come direttore sportivo, aveva incassato da poco il rifiuto di Antonio Conte. A differenza del tecnico Campione d’Italia però, i tifosi degli ‘Spurs’ non hanno preso bene la candidatura di Gattuso lanciando l’hashtag #NoToGattuso, diventato presto di tendenza sui social. Per questo motivo il club londinese sembra aver lasciato decadere la pista che portava all’ex calciatore del Milan.