Automobilismo, la Scuderia Nebrosport prevale allo Slalom di Salice

27 Giugno 2021 12:56

Automobilismo, buoni risultati raggiunti dalla Scuderia Nebrosport allo Slalom di Salice: il racconto

Giornata da ricordare per la scuderia Nebrosport quella dello scorso weekend del 19 e 20 giugno 2021 allo Slalom di Salice. Tanti successi raggiunti dal team rossoblù che al termine di una due giorni molto intensa e ricca di emozioni è riuscita a prevalere come seconda migliore scuderia della gara in termini di risultati. Grande merito ai propri portacolori che hanno profuso il massimo impegno sugli asfalti messinesi.

Successo per il driver Francesco Di Stefano che ha spinto al massimo la sua Peugeot 106 ottenendo il primo posto sia in classe RS1.6 che in gruppo, chiudendo al 38esimo assoluto. Alla festa Nebrosport ha partecipato anche Santo Fallo raggiungendo il gradino più alto del podio con la sua Fiat 500 Sporting in classe RS Plus 1.150 e il quarto di gruppo. Al terzo posto nella categoría N1600 la Peugeot 106 di Gianfranco Starvagi che fa registrare anche il quinto piazzamento di gruppo e 30esimo assoluto. All’interno della stessa classe, sempre a bordo di Peugeot 106, Nicola Midili ha raggiunto successivamente il sesto posto di classe e 40esimo assoluto mentre Mattia Tirintino appena una posizione più giù sia in N1600 che nella classifica generale.

Un primo posto è stato poi sfiorato da Antonio Furnari in N2000, visto che la sua Clio Williams è riuscita a raggiungere il secondo posto di classe e il 33esimo assoluto. Ancora alla guida di Clio Williams, Tullio Danzì in classe A2000 ha raggiunto con la sua prestazione il terzo gradino del podio, posizionando la sua vettura al 48esimo piazzamento generale. Giornata in grande spolvero per Benito Costa che sfodera una prestazione sonora che gli vale il primato in classe S2 con la sua 112 Abarth e il 14esimo posto assoluto. Ad un passo dal successo anche Salvatore Basile al volante di Peugeot 205 visto che in classe E1 1400 ha raggiunto il secondo posto, mentre il quarto in gruppo e il 29esimo nella classifica generale. Nebrosport ha chiuso la giornata con la vittoria di Rosario Cassisi su Fiat X1/9 sia in classe E2SH-2000 che nel rispettivo gruppo di appartenenza. Ottimo tempo anche rispetto alla classifica assoluta che lo vede decimo assoluto all’arrivo.