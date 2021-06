Wimbledon, i risultati del primo turno: avanti Fognini e Federer, si ritira Serena Williams

29 Giugno 2021 22:21

I risultati del primo turno di Wimbledon: avanti Fognini e Federer nelle sfide del martedì, Serena Williams si ritira per infortunio

Seconda giornata di Wimbledon ancora segnata dalla pioggia. Nonostante qualche intoppo sulla tabella di marcia però, lo spettacolo non manca. Scende finalmente in campo Fabio Fognini che supera lo spagnolo Ramos in 3 set 6-7 (7-4) / 6-2 / 6-4. Niente da fare invece per il giovane Musetti che non ripete le buone prestazioni del Roland Garros venendo eliminato da Hurkacz in 3 set conclusi con il punteggio di 6-4 / 7-6 (7-5) / 6-1. Esordio vincente per Roger Federer che torna sull’amata erba londinese e supera Mannarino in una sfida complicata, conclusa al quarto set (6-4 / 6-7 / 3-6 / 6-2) a causa del ritiro del francese per infortunio. Successo in 3 set per Zverev su Griekspoor (3-6 / 4-6 / 1-6), ne servono 4 a Medvedev per avere la meglio su Struff (4-6 / 1-6 / 6-4 / 6-7).

Nel femminile da registrare il ritiro di Serena Williams. La tennista americana ha accusato un problema alla coscia nel primo set contro Sasnovich, lasciando il campo in lacrime. Pessimo l’esordio delle italiane: Jasmine Paolini sconfitta dalla tedesca Andrea Petkovic (130 WTA) 6-4 / 6-3; Martina Trevisan si arrende alla numero 370 al mondo, Elena Vesnina, con il punteggio di 7-5 / 6-1. Tutto facile per Karolina Pliskova che, dopo la pioggia di ieri, batte Zidansek con un giorno di ritardo 7-5 / 6-4. Più complicato l’esordio di Ashleigh Barty contro una combattiva Carla Suarez Navarro sconfitta in 3 set 6-1/ 6-7 (1-7) / 6-1.