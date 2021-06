I colori del Club Scherma Messina brillano a Santa Venerina

15 Giugno 2021 10:36

Risultati importanti raggiunti dal Club Scherma Messina nella seconda prova regionale Under 14 a Santa Venerina

Lusinghieri risultati per il Club Scherma Messina nella seconda prova regionale Under 14 di spada, che si è svolta nel palazzetto dello sport di Santa Venerina, in provincia di Catania. La società dello Stretto ha confermato l’ottimo lavoro portato avanti con i giovani anche nei complicati mesi del 2021 e si proietta, così, con grande entusiasmo alla prossima stagione sportiva, che inizierà in estate.

Nel impianto etneo, Aurora Ruggeri è salita sul terzo gradino del podio nella categoria “Giovanissime”. Dopo aver centrato la qualificazione nel girone, ha vinto nettamente la diretta dei quarti (10-1) per poi essere superata dalla catanese Beatrice Luca, vincitrice della gara. Buona pure la prestazione fornita, tra i “Giovanissimi”, da Angelo Gabriele Lucchese, che si è fermato un passo prima della compagna, lottando alla pari con gli avversari.