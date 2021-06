Inter, programmate le visite mediche per Calhanoglu, firma ad un passo. I dettagli del contratto

21 Giugno 2021 14:59

L’Inter ha programmato per domani le visite mediche per Hakan Calhanoglu: una volta ultimate ci sarà la firma. Per il turco è pronto un triennale

Il rosso sta per diventare azzurro, il nero resta uguale così come la città, Milano, cambierà solo la sponda. Nel giro di poche ore, Hakan Calhanoglu passerà dall’essere un calciatore del Milan ad essere un calciatore dell’Inter. Sky Sport lancia la bomba: tutto fatto, mancano solo le visite mediche e la firma. Il calciatore, reduce da un deludente Europeo con la Turchia eliminata ai gironi con 0 punti, avrà più tempo per dedicarsi al suo futuro personale. Respinta l’offerta da 4 milioni per il rinnovo con il Milan, il trequartista ex Leverkusen ha deciso di accettare la proposta dell’Inter di un triennale da 5 milioni più bonus. I nerazzurri acquistano un calciatore esperto e polivalente, a parametro zero, che andrà a sostituire Christian Eriksen. Il calciatore danese infatti, con un defibrillatore impiantato in petto, non potrà giocare in Italia.