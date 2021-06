2 Giugno 2021 19:30

Reggio Calabria, il commissario Asp Scaffidi: “grandi passi in avanti sia nella campagna vaccinale che nell’abbattimento dei ricoveri. Sono molto soddisfatto, siamo avanti anche all’Emilia Romagna”

A margine delle celebrazioni per la Festa della Repubblica a Reggio Calabria, il Commissario dell’Asp della città dello Stretto, Gianluigi Scaffidi, ai nostri microfoni ha detto: “ringrazio di vero cuore tutte le persone che stanno collaborando con me. Stiamo facendo grandi passi sia nella campagna vaccinale che nell’abbattimento dei ricoveri a causa del Covid-19. Siamo avanti all’Emilia Romagna e questo mi dà grande soddisfazione”. In basso l’INTERVISTA completa.