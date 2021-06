11 Giugno 2021 15:56

Reggio Calabria, gli auguri dell’associazione don Milani a Pietro per la licenza media: “in futuro farai sicuramente grandi cose con la testa ma soprattutto con il cuore”

“Il prossimo 15 Giugno sarà un giorno importante per te ed anche per tutti noi, il giorno della licenza Media”, afferma in un messaggio la famiglia e l’associazione Don Milani. “Ed in futuro farai sicuramente grandi cose con la testa ma soprattutto con il cuore. Sono anni, che nonostante la tua giovane età ti spendi per il prossimo, lo fai dentro l’associazione Don Milani che da anni opera nel sociale. Congratulazioni Pietro Aulicino. La tua Famiglia ci sarà sempre”, conclude il messaggio.