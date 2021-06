Ponte sullo Stretto, Falcomatà dice di Sì: “Purché non sia solo uno sfondo da cartolina”

25 Giugno 2021 17:37

Anche il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà si pone in una posizione favorevole al Ponte, ma pone le sue condizioni

Il tema legato al Ponte sullo Stretto continua a far parlare da mesi, soprattutto per il dibattito in merito al suo mancato inserimento nel PNRR del Governo. Tantissimi esponenti politici, ingegneri, esperti e addetti ai lavori di ogni tipo, giornalmente esprimono il proprio parere su un’opera che cambierebbe radicalmente il volto non solo dello Stretto, di Reggio o di Messina, e neanche dell’Italia, ma dell’intera Europa.

Storicamente contrario alla sua costruzione, il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà si pone in una posizione abbastanza favorevole, questa volta. Lo fa all’interno dell’approfondimento che il Sole 24 Ore dedica alla città calabrese. Il noto giornale mette in risalto i progetti futuri per ciò che concerne il miglioramento delle periferie, nonché quello del Museo del Mare, inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il tutto, però – sottolinea l’autore dell’articolo – con l’apporto fondamentale di Alta Velocità e, appunto, Ponte sullo Stretto. “Purché non sia solo uno sfondo da cartolina – è il pensiero di Falcomatà in merito – ma pensato insieme a una fitta rete intermodale. Purché, insomma, quello del ponte non diventi un tema per pulirsi solo le coscienze dalle colpe dei mancati investimenti al Sud”.