Giovanni Di Lorenzo, dalla Reggina a Euro 2021: il talento del Sant’Agata titolare in Italia-Svizzera

16 Giugno 2021 19:52

Giovanni Di Lorenzo titolare in Italia-Svizzera: il giovane talento cresciuto nella Reggina fa il suo esordio da titolare a Euro 2021

Dall’azzurro del mare di Reggio Calabria a quello della maglia dell’Italia. Dal campo di allenamento del Sant’Agata a Coverciano. L’esordio nella Reggina, il traguardo della Nazionale. Giovanni Di Lorenzo ha visto iniziare la sua carriera nella punta più a Sud della Calabria, oggi è uno dei 26 uomini scelti dal CT Mancini nella rosa dell’Italia per Euro 2021. Il terzino di Castelnuovo di Garfagnana farà il suo esordio da titolare all’Europeo contro la Svizzera nella seconda sfida del Girone A, decisiva per blindare il passaggio agli ottavi con un turno d’anticipo.

La Serie B con la Reggina, dove tutto è iniziato

Facciamo un passo indietro. È il 2009, quando la Reggina, sempre attenta ai giovani talenti, preleva Di Lorenzo dalla Lucchese. Le velleità da attaccante che aveva in gioventù sono scomparse, a Reggio viene impiegato da centrale o da terzino disputando prima un campionato allievi, vincendo il Torneo Internazionale Sanremo, poi due campionati primavera diventando anche capitano dei giovani amaranto. Il 29 maggio 2011 arriva la prima chiamata con i grandi: l’esordio a soli 17 anni in Serie B durante Sassuolo-Reggina. Nella stagione 2012-2013 va in prestito al Cuneo, in Lega Pro, per farsi le ossa. Ritorna dopo 27 presenze e la convocazione nell’Under-20 di Gigi di Biagio, venendo confermato in rosa. Colleziona 20 presenze nella stagione 2013-2014 di Serie B, quella della sfortunata retrocessione degli amaranto. Decide di restare anche nella serie inferiore partecipando alla sudata, ma dolce salvezza della stagione 2014-2015 arrivata nella doppia sfida dei Playout contro i rivali del Messina, nel caldissimo Derby dello Stretto.

Le gradazioni d’azzurro: Empoli, Napoli e Italia

Dopo 2 anni passati al Matera, nell’estate 2017 l’Empoli lo riporta in Serie B. Dopo una grande stagione, nella quale gioca 36 partite e segna anche il suo primo gol in Serie B (23 aprile 2018, contro il Frosinone), ottiene la promozione in Serie A, categoria che non abbandonerà più. Gioca 37 partite e sigla 5 reti, la prima in Serie A è datata 20 gennaio 2019 contro il Cagliari. I toscani retrocedono in Serie B, ma su Di Lorenzo si fionda il Napoli che lo acquista sborsando 8 milioni. Il 17 settembre 2019 fa il suo esordio in Champions League contro il Liverpool Campione d’Europa in carica. È titolarissimo sia con Ancelotti che con Gattuso in due stagioni nelle quali colleziona 69 presenze complessive e segna 6 gol. Il 17 giugno 2020 vince la finale di Coppa Italia, ai rigori, contro la Juventus.

Grazie a prestazioni del genere, la chiamata della nazionale non tarda ad arrivare. Dopo aver fatto la trafila nelle selezioni minori, il 26 aprile 2019 viene chiamato per uno stage con la Nazionale maggiore, mentre il 4 ottobre viene ufficialmente convocato dal CT Mancini per le gare contro Grecia e Liechtenstein valevoli per le qualificazioni ad Euro 2021. Fa il suo esordio ufficiale il 15 ottobre 2019, a 36 anni, nel successo per 5-0 contro il Liechtenstein. Gioca contro Bosnia e Polonia in Nations League, primo grande torneo per nazionali. Nella sfida inaugurale di Euro 2021 contro la Turchia (11 giugno), subentra al posto di Florenzi nella ripresa per quello che è il suo esordio in un Europeo.