Giovanni Allevi a Reggio Calabria, l’artista esalta la città: “Mi ha accolto con grande affetto, adoro le statue di Rabarama”

13 Giugno 2021 11:19

L’artista Giovanni Allevi, presente a Reggio Calabria, ha esaltato la città e le sue opere, tra cui quelle di Rabarama

La Reggio Calabria bella e il fascino che riesce ad emergere nonostante tanti problemi. Una città che, se vuole, sa dare e mostrare tanto, e questo non passa inosservato a chi viene da fuori e la guarda con l’occhio stupito di un bambino e non con quello di un critico stanco. Giovanni Allevi è un vanto della nostra Italia, un artista a tutto tondo che sa apprezzare il bello, e quindi anche Reggio Calabria. Nella città dello Stretto ha deciso di girare il videoclip di “Kiss me again”, suo ultimo singolo di prossima uscita. Il pianista e compositore, attraverso un messaggio su Facebook, ha voluto esaltare le bellezze del paesaggio e i monumenti: “Con il cuore gonfio di emozione, sono a Reggio Calabria per registrare il video di “Kiss me again” – ha scritto – La città, splendida, mi ha accolto con grande affetto e gentilezza. Vicino al luogo delle riprese è stato bello trovare alcune statue monumentali di un’artista che adoro, la scultrice italiana Rabarama, celebre in tutto il mondo. Le sue creazioni, classico contemporanee, raccontano un incanto, una meraviglia, che mi rapiscono”.