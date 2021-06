6 Giugno 2021 16:40

Messina: giovane precipita in un dirupo dopo un volo di 190 metri, salvato miracolosamente dai Vigili del Fuoco e affidato al personale sanitario. Le immagini

Salvato dai vigili del fuoco a Taormina (ME) un ragazzo precipitato in un dirupo, dopo un incidente nella notte con il ciclomotore: individuato stamattina dai droni dei vigili del fuoco a 190 metri di profondità, il ragazzo è stato recuperato in vita dagli elisoccorritori del Drago VF68 e affidato al personale sanitario, sul posto il distaccamento di Letojanni e nucleo SAF (Speleo-Alpino-Fluviale) del Comando vigili fuoco Messina.