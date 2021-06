L’Italia di Mancini è perfetta, la esaltano anche i giornali esteri: “altra goleada, con la Svizzera non c’è partita” [FOTO]

16 Giugno 2021 23:31

Una macchina da guerra, letale in attacco e invalicabile in difesa. E’ questa l’Italia del c.t. Roberto Mancini che, dopo aver battuto 3-0 la Turchia, replica il risultato anche contro la Svizzera. E se il tabellino non cambia, lo stesso si può dire della prestazione: perfetta! Ad esaltare gli Azzurri è pure la stampa estera, con i maggiori quotidiani (The Sun, Marca, l’Equipe e Kicker) che ammettono la straordinaria forza di Immobile e compagni. La qualificazione agli ottavi è già ottenuta, con il Galles si deciderà il primo posto. E non ottenerlo sarebbe davvero una beffa. In alto i titoli dei giornali al termine del match di questa sera.