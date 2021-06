Confonde nazismo e razzismo, il clamoroso lapsus di Chiellini scatena i social: “si è unito alla Resistenza!”

27 Giugno 2021 11:34

Clamoroso lapsus di Giorgio Chiellini prima di Italia-Austria: il capitano confonde nazismo e razzismo e i social si scatenano

“Oggi credo che non ci sia nessuna richiesta. Quando capiterà qualche richiesta da altre squadre ci inginocchieremo per senso di sensibilità verso l’altra squadra. Cercheremo di combattere il nazismo con le iniziative della Federazione“. Si è espresso così Giorgio Chiellini, prima di Italia-Austria, in merito al mancato inginocchiamento degli azzurri a supporto del movimento ‘Black Lives Matter’. Il capitano azzurro ha spiegato che la Nazionale si inginocchierà se lo farà anche l’altra squadra in segno di rispetto. Tutto chiarito, a parte un piccolo particolare: il centrale della Juventus ha confuso nazismo con razzismo!

Un piccolo lapsus, capita a tutti, specie con la tensione di una partita importante da giocare poco dopo. I social però si sono scatenati con una serie di commenti taglienti e sarcastici. “È il 1944 e Giorgio Chiellini si è unito alla Resistenza Italiana. Va tutto bene“, ha scritto un utente su Twitter. “Chiellini ha già rivendicato la vittoria contro gli austriaci in memoria delle 5 giornate di Milano?“, ha risposto un altro. E ancora c’è chi scrive: “Per sconfiggere il nazismo faranno giocare la finale in Normandia“. “Chiellini: pronto ad inginocchiarmi contro i Naziskin“, commenta qualcuno citando la gaffe di Orietta Berti a Sanremo che confuse ‘Maneskin’ con ‘Naziskin’.