Una Wags siciliana ad Euro 2021, dal lavoro in tv alla maternità: Giorgia Duro, la moglie di Belotti

11 Giugno 2021 20:05

Giorgia Duro, la bella siciliana che ha stregato Belotti: ecco chi è la moglie del calciatore del Torino e della Nazionale italiana di calcio

Manca sempre meno al fischio di inizio di Italia-Turchia, la sfida che aprirà ufficialmente gli Europei di calcio 2021. Tutti gli appassionati del pallone non vedono l’ora di potersi tingere il volto dei colori della propria squadra del cuore, di indossare le magliette delle Nazionali, ma anche cappelli, sciarpe e tanto altro e di dare tutto il loro supporto ai calciatori in campo. Sarà una rassegna di gioie e dolori, alla fine, infatti, solo una squadra solleverà al cielo la coppa di Campione d’Europa, ma lo spettacolo è assicurato.

A seguire la rassegna continentale saranno in tantissimi, uomini, donne, adulti, ma anche piccini. C’è chi sarà interessato solo a seguire le partite dell’Italia, chi invece non si perderà un match, anche delle squadre meno forti e chi ancora sarà incuriosito più da tutto il contorno che dai match in sè. Agli Europei di calcio, infatti, c’è anche una piccola parentesi di gossip e moda e sono tanti coloro che attendono di scoprire quali look sfoggeranno i giocatori in campo e fuori. C’è poi anche chi terrà gli invece occhi puntatissimi sulle Wags, pronte a dare tutto il loro supporto ai loro mariti e fidanzati, alcune di loro dalle tribune dello stadio, altre invece da casa.

Tra coloro che seguirà gli Europei da casa potrebbe esserci Giorgia Duro, moglie di Andrea Belotti, diventata mamma della piccola Vittoria a febbraio.

Chi è Giorgia Duro

Nata il 24 ottobre 1996 a Palermo, Giorgia dopo aver terminato gli studi ha iniziato a lavorare in alcune trasmissioni calcistiche di emittenti siciliane. Proprio grazie a quel lavoro ha avuto la possibilità di conoscere Andrea Belotti, nel periodo in cui giocava nel Palermo. Giorgia, prima di iniziare a lavorare in tv, ha partecipato anche a diversi concorsi di bellezza: ha vinto la fascia di Miss Palermo ed è arrivata alle prefinali di Miss Italia. Dopo il trasferimento di Belotti al Torino, ha lasciato la sua terra per seguirlo e progettare insieme un futuro insieme.

La storia d’amore tra Giorgia e Andrea