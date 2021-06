Ponte sullo Stretto, Germanà: “basta dibattito ideologico, presentiamo all’Europa il progetto a campata unica”

18 Giugno 2021 18:10

Il deputato ha ricordato che il Ponte a campata unica è la sola ipotesi realmente fattibile, “tutte le altre sono una perdita di tempo”

“Sono contento per le parole del Viceministro Alessandro Morello, ma sarei stato più soddisfatto se oggi fosse stata posta la prima pietra. Sono contento di aver presentato questa interpellanza perché ritengo sia giusto aprire un pubblico dibattito in Parlamento affinché si possa mandare all’Europa la proposta progettuale migliore per costruire il Ponte sullo Stretto di Messina. Su quest’opera si sono spesi fiumi di parole, solo le forze di centrodestra hanno sempre spinto per la sua realizzazione, salvo qualche singola posizione di colleghi che in maniera coraggiosa hanno espresso la propria idea in contrasto con quelle dei loro partiti”. Esordisce così l’onorevole Antonino Salvatore Germanà nel suo intervento alla Camera. L’esponente messinese della Lega ha sottolineato ancora una volta l’importanza del Ponte tra la Sicilia e Calabria, ricordando di come sia un’infrastruttura fondamentale per la crescita dell’Italia e dell’Europa.

“Negli ultimi mesi si è riaperto il dibattito perché si sono palesate le possibilità economiche di costruire il Ponte sullo Stretto, anche se poi si è capito che il Pnrr non è la soluzione giusta, perché l’opera non poteva essere realizzata entro i tempi necessari per gli interventi ammessi nel finanziamento. La Commissione Europea però adesso ricorda l’importanza di un collegamento stabile tra Messina e Reggio Calabria, per questo è giusto che se ne parli. Il Ministro De Micheli aveva istituito una Commissione di esperti che si espressa con diversi mesi di ritardo. E all’interno della relazione vengono messe in piedi due opzioni: quella del Ponte a campata unica e quella di un Ponte a più campate. Io sono orgoglioso di essere messinese, ma ci sono reggini, siciliani e calabresi che sanno ormai da tempo che l’unica ipotesi fattibile è la prima. Il progetto a più campate significa voler ancora perdere tempo, perché non è realizzabile, sarebbe un disastro ambientale senza precedenti, oltre ai costi eccessivi. La realizzazione del Ponte è legata esclusivamente a questioni ideologiche. L’unico progetto che il nostro Governo dovrebbe inviare alla Commissione Europea è quello del Ponte a campata unica, cantierabile e approvato a tutti i livelli, realizzato da anni di studi con 1820 elaborati. Le sinistre non vogliono il Ponte sullo Stretto, il Movimento 5 Stelle non vuole il Ponte sullo Stretto, diciamolo chiaramente. Gli unici ad averlo sempre voluto siamo noi del centrodestra”, ha concluso Germanà.