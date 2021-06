Ribaltone in casa Fiorentina, rottura con Gattuso dopo 22 giorni: i nomi del possibile sostituto

17 Giugno 2021 00:05

Dopo 22 giorni dalla firma, Gattuso è pronto a rompere con la Fiorentina: divergenze di mercato alla base di una frattura insanabile

Sembrava profilarsi all’orizzonte una Fiorentina “Made in Calabria”, ma l’idillio fra il presidente Rocco Commisso e il nuovo allenatore Gennaro Gattuso è durato appena 22 giorni. Neanche il tempo di mettere a punto la strategia di mercato. Proprio da una diversità di vedute sugli acquisti è nata una spaccatura diventata, giorno dopo giorno, una frattura ormai insanabile, come sottolinea Gianluca Di Marzio a Sky Sport. Gattuso avrebbe fatto due nomi importanti per il mercato: Sergio Oliveira, centrocampista del Porto, e Goncalo Guedes, esterno d’attacco del Valencia. Due assistiti di Jorge Mendes, procuratore anche dello stesso Gattuso. Il costo dei cartellini è però ritenuto fuori budget dalla Fiorentina che ha frenato le due trattative. Da qui la sensazione che il progetto nella testa dell’allenatore calabrese fosse differente dalla visione societaria. Secondo i primi rumor, il nome più caldo per sostituire ‘Ringhio’ sarebbe Rudi Garcia, in uscita dal Lione. Interesse anche per Claudio Ranieri, con il quale però non ci sono stati contatti, così come con Andrea Pirlo, unicamente una suggestione.