Euro 2021, il prossimo avversario dell’Italia teme più… gli alieni! Bale ammette: “gli extraterrestri esistono, cercateli!”

19 Giugno 2021 20:24

Gareth Bale, stella del Galles prossimo avversario dell’Italia a Euro 2021, ha un particolare interesse verso gli alieni: l’esterno gallese crede fermamente nella loro esistenza

Gareth Bale è un tipo davvero particolare. L’esterno del Galles, prossimo avversario dell’Italia nell’ultima sfida del Girone A di Euro 2021, è un calciatore dalle qualità straordinarie, ma con un carattere un po’ bizzarro. Il Real Madrid lo ha letteralmente scaricato, nonostante abbia vinto tutto, lui di tutta risposta si è dato al golf. In nazionale però la musica è diversa, la priorità è quella di dare il 110% per il Galles, come recitava un particolare striscione che fece molto discutere: “Galles, golf, Madrid: in quest’ordine”.

Certo, a pensarci bene, ci sarebbe una cosa in grado di distrarlo: gli alieni. La ‘Freccia gallese’ ha una vera e propria ossessione per gli extraterrestri ed è arrivato al punto tale da provare a convincere i compagni di squadra della loro esistenza. In passato si è detto sicuro al 100% della loro esistenza e, nelle ultime ore, ha ribadito il concetto rispondendo ad alcune domande dei tifosi nel corso di un’iniziativa di Sky Sport: “le prove sono ovunque, la gente deve solo cercarle. Io lo faccio da anni e ovviamente ci sono un sacco di prove false, ma il governo statunitense ha pubblicato alcune foto e alcuni video, quindi è tutto online. E poi ci sono anche programmi su Netflix e altre piattaforme simili. Quindi sì, sono interessato e ci credo. Il numero di avvistamenti che ci sono dimostra che non può essere tutto falso. Kane non ci crede, non ha fatto abbastanza ricerche. Rodon l’ho quasi convinto, ma è ancora incerto”.