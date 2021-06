Calcio a 5, Futura a un passo dalla Serie A2: la squadra reggina è in finale playoff!

6 Giugno 2021 11:48

Polisportiva Futura vicina a un traguardo storico mai raggiunto da una squadra calabrese: è in finale playoff di Serie A2, a un passo dalla massima serie

La Polisportiva Futura è a un passo dalla Serie A2! La squadra di calcio a 5 di Motta San Giovanni-Lazzaro (Reggio Calabria) vicina a un traguardo storico mai raggiunto da una squadra calabrese: è in finale playoff di Serie B. La Futura esce indenne anche dal difficile campo dell’Itria che ha cercato in ogni modo di recuperare i 4 gol di svantaggio della gara di andata. Reggini in vantaggio fino a pochi secondi dalla fine, quando è arrivato il pareggio 5-5. Il campo piccolo ha senza dubbio penalizzato il gioco dei ragazzi di mister Fiorenza che si sono comunque preparati tutta la settimana nei minimi dettagli.

Il IV Turno finale dei playoff Serie B Polisportiva Futura-Benevento* è stato programmato dal Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5, per essere disputato nelle seguenti date: il 12 Giugno la partita di Andata ed il 19 Giugno 2021 quella di ritorno, data quest’ultima in cui si conoscerà la squadra che entrerà a far parte della serie A2.

ITRIA-FUTURA: 5-5

Marcatori: Trovato (2), Zamboni, Everton e Cividini.

Calcio a 5 SERIE B – PLAYOFF

TERZO TURNO – RITORNO

CARRÈ CHIUPPANO-ELLEDÌ FOSSANO 12/06 (3-7)

FUTSAL ASKL-PRO PATRIA SAN FELICE 4-3 (2-2)

ITRIA-POLISPORTIVA FUTURA 5-5 (2-6)

QUARTO TURNO

VINCENTE CARRÈ CHIUPPANO-ELLEDÌ FOSSANO-FUTSAL ASKL (and. 19/06, rit. 26/06)

POLISPORTIVA FUTURA-BENEVENTO* (and. 12/06, rit. 19/06)

* qualificato direttamente al quarto turno – C.U. n°1397