Funivia del Mottarone, il VIDEO della tragedia: le terribili immagini dell’incidente dello scorso 23 maggio

16 Giugno 2021 15:31

Le tristi immagini dell’incidente alla funivia del Mottarone dello scorso 23 maggio: il video nel momento della tragedia

A quasi un mese dalla tragedia, un video esclusivo del Tg3 ha trasmesso le immagini dell’incidente alla funivia del Mottarone, la tragedia dello scorso 23 maggio in cui hanno perso la vita 14 persone (salvo solo il piccolo Eitan). Video, registrato dai carabinieri riprendendo un monitor, che è tra l’altro agli atti dell’inchiesta. Come si può vedere dal filmato in basso (immagini sensibili per cui ne raccomandiamo la visione) la cabina, che sta per avvicinarsi lentamente alla stazione di arrivo, si impenna improvvisamente mostrando la pancia e scendendo a forte velocità verso il basso, fino al triste impatto. Da un’altra angolazione è possibile invece osservare uno degli addetti alla struttura che, accortosi della fune spezzata, corre a chiamare i soccorsi, purtroppo invano.