Fratelli d’Italia: 8 messinesi entrano nel direttivo della Sicilia orientale

19 Giugno 2021 19:51

Nel nuovo esecutivo regionale della Sicilia orientale di Fratelli d’Italia, i messinesi Valentina Costantino, sindaco di San Teodoro, Gaetano Nanì, sindaco di Naso, Davide Paratore, sindaco di Antillo, Biagio Gugliotta, assessore del comune di Roccalumera, Gianfranco Minuti, Daniele Salpietro, presidente del consiglio comunale di Raccuja, e Alessandro Zanetti, di Messina che si occupa da sempre di sport e sociale, e Alessandro Nania di Barcellona Pozzo di Gotto. E’ stato il coordinatore di FdI della Sicilia orientale Salvo Pogliese con il responsabile nazionale dell’organizzazione del partito Giovanni Donzelli a presentare in mattinata a presentare in mattinata all’Una Hotel di Catania. Sono stati nominati tre vice segretari: Basilio Catanoso, Giuseppe Arena e Salvo Sallemi. “Fratelli d’Italia cresce visibilmente in tutta la Sicilia, stiamo incontrando grande entusiasmo nel progetto politico di Giorgia Meloni e il coinvolgimento dei nostri amici messinesi è la ulteriore testimonianza del radicamento del partito in tutta la nostra provincia. Ringraziamo Salvo Pogliese e Giovanni Donzelli e siamo pronti a continuare a lavorare per rafforzare ancor di più Fratelli d’Italia in tutta la Sicilia”. Lo affermano Elvira Amata, capo gruppo all’Ars di FdI, ed Ella Bucalo, deputato nazionale.

