Pallavolo, Franco Tigano Palmi: secondo colpo di mercato servito, arriva Matteo Paris

17 Giugno 2021 11:01

Pallavolo, secondo colpo di mercato della Franco Tigano Palmi: arriva il palleggiatore classe 1983 Matteo Paris

Altro grande colpo di mercato della Pallavolo Franco Tigano Palmi. Matteo Paris, palleggiatore classe 1983, dopo l’ultimo periodo negli Emirati Arabi torna a giocare in Italia. Grande protagonista con Piacenza dal 2018 al 2020, Paris sarà sicuramente un giocatore chiave nel gioco di Polimeni.

“L’aspetto che mi ha convinto per il trasferimento a Palmi? La professionalità della società, molto concreta dall’inizio fino alla fine della trattativa. Ho già avuto modo di parlare con l’allenatore e su molti aspetti la pensiamo allo stesso modo. La serie A3 è l’unica categoria in cui non ho giocato nella mia carriera e sono davvero contento di avere questa opportunità. Ritorno in Calabria dove ho già fatto due anni in cui mi sono trovato benissimo, la passionalità e l’ospitalità della gente è davvero unica, non vedo l’ora di tornarci. Vincere il campionato non sarà semplice, il primo obiettivo da raggiungere è quello di costruire un gruppo unito, senza quello non si va da nessuna parte. Sono molto contento di poter ritrovare Carmelo Gitto con cui ho giocato a Latina e so bene quale contributo può dare alla squadra sia dal punto di vista umano che sportivo. Ci tengo nuovamente a ringraziare la società per avermi dato questa occasione e non vedo l’ora di tornare in palestra. L’obiettivo è quello di costruire qualcosa di importante per Palmi e per tutta la Calabria”.