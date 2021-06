Francia in astinenza: Deschamps vieta sesso e scappatelle! Dallo staff: “ai calciatori resta il metodo manuale”

28 Giugno 2021 11:57

La Francia impone l’astinenza ai propri calciatori, Deschamps non vuole sentire ragioni: niente fidanzate, mogli o scappatelle fino alla fine del torneo

Dal primo giorno del ritiro, fino all’ultimo in cui la Francia giocherà a Euro 2021, ai calciatori è stata imposta l’astinenza. La nazionale transalpina è stata alquanto intransigente, Deschamps non ha voluto sentire ragioni: niente contatti con mogli, fidanzate o scappatelle con qualche amante. Il tutto per evitare possibili contatti con l’esterno che favoriscano casi di Covid che possano togliere pedine importanti alla rosa dei ‘Bleau’. I calciatori ovviamente non l’hanno presa bene. Nessuna protesta, ma qualche muso lungo. Si tratta pur sempre di ragazzi giovani ai quali è stata tolta la classica giornata in famiglia prevista in ogni ritiro. Nel migliore dei casi, i familiari potranno essere salutati dopo la partita, dal campo alle tribune. “L’astinenza – svela una fonte anonima a ‘Le Parisien’ – non crea tensioni, ma è un argomento discusso. Anche perché diventa complicato non poter neppure dare un bacio o una carezza alla persona amata. I giocatori sono in gran parte dei ragazzotti ventenni nel pieno delle loro forze. E così non gli resta che il metodo manuale”.

Antoine Griezmann ha spiegato: “non possiamo toccare nessuno, neanche i familiari. Ma non si può fare altrimenti. È dura per tutti, giocatori e staff, ma va accettato”. La Francia si augura, da favorita, di arrivare fino in fondo al torneo: l’astinenza rischia di durare fino all’11 luglio…