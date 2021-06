Francia-Germania, Rudiger morde Pogba: l’episodio clamoroso sfuggito ad arbitro e Var! [VIDEO]

15 Giugno 2021 21:53

Incredibile episodio accaduto nel finale di primo tempo di Francia-Germania: Rudiger morde Pogba durante la marcatura, nè l’arbitro nè il Var se ne accorgono

Grandi giocate, tante emozioni e pure un autogol che fin qui decide la partita più attesa della fase a gironi di Euro 2021, quella tra Francia e Germania. A rubare la scena è però un episodio a dir poco clamoroso, sfuggito non soltanto agli occhi dell’arbitro, ma anche a quelli del Var che potrebbe averlo giudicato veniale. Mentre si trovava in marcatura su Pogba, Rudiger ha ben pensato di tirare un piccolo morso sulla schiena dell’ex centrocampista della Juventus. Un episodio che, seppur in forma meno grave, ha ricordato il raptus di follia durante il quale Suarez morse Chiellini nella sfida fra Uruguay e Italia. Pogba ha protestato animatamente con l’arbitro che però ha lasciato correre.