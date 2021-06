La passione per gli sport e quel messaggino galeotto: Francesca Fantuzzi, la compagna di Domenico Berardi [FOTO]

11 Giugno 2021 19:03

Francesca Fantuzzi, la compagna di Berardi: tra le Wags una ‘calabrese’, tutto sulla dolce metà dell’attaccante del Sassuolo e della Nazionale italiana

Agli Europei di calcio 2021 ci sarà anche un po’ di Calabria: in campo con la maglia azzurra ci sarà infatti Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo e della Nazionale italiana. Domenico è nato a Cariati, l’1 agosto del 1994 e dopo aver mosso i primi passi nella squadra locale Bocchigliero, il piccolo paese del Cosentino dove è cresciuto, si è trasferito con la famiglia a Mirto Crosia. Nella sua nuova ‘casa’ è entrato nella scuola calcio “Il Castello” ed è stato lì che Domenico Berardi è riuscito a farsi notare per la prima volta, venendo segnalato agli osservatori della Juventus. Dopo varie esperienza locali, il calabrese ha deciso di andare a Modena a trovare il fratello e dopo essere stato ‘bocciato’ in un provino dalla Spal, durante una partitella tra amici è stato notato dall’allenatore in seconda degli Allievi del Sassuolo, Luciano Carlino. E’ così che è iniziata la sua lunga storia d’amore coi neroverde. Così come lunga e duratura è la sua storia d’amore con Francesca Fantuzzi, una Wags calabrese ‘acquisita’.

Chi è Francesca Fantuzzi

Nata a Sassuolo il 29 dicembre 1994, Francesca è cresciuta e ha studiato nella sua città natia. Il suo sogno era quello di girare il mondo e fare la diver, ma al cuor non si comanda. Francesca, infatti, non aveva fatto i conti con l’amore e dopo aver iniziato la sua relazione con Domenico Berardi, ha dovuto rivedere un po’ i suoi piani, ma senza rinunciare alle sue grandi passioni, anzi, condividendole col calciatore calabrese. Frency, questo il suo soprannome, è una grande appassionata di sport, di fitness e di yoga, tanto da aver aperto un profilo Instagram nel quale mostra i suoi allenamenti, ai quali non ha voluto rinunciare nemmeno durante la gravidanza. E’ una grande sportiva: ha praticato sub, tennis, calcio, pallavolo e danza e ama sciare. Vista la sua grande passione per lo sport, Francesca non esclude di tornare agli studi in futuro e prendersi una laurea che le possa permettere di trasformare questo suo amore in un lavoro. Ha avuto anche qualche esperienza televisiva, con diverse apparizioni a Quelli che il calcio, come inviata per le partite proprio del Sassuolo.

La storia d’amore tra Francesca Fantuzzi e Domenico Berardi

Francesca e Domenico sono fidanzati dal lontano 2012, quando erano solo dei ragazzini. Fu lei a notarlo e fare il primo passo: in un’intervista a Speedweek ha infatti raccontato di averlo contattato sui social dopo averlo visto in campo durante una partita con la Primavera del Sassuolo. Il primo messaggio fu nel giorno del compleanno di Domenico. I due poi iniziarono a frequentarsi senza immaginare che la loro sarebbe stata una bellissima storia d’amore e che un giorno avrebbero creato una splendida famiglia. A dicembre del 2020, infatti, Francesca ha dato alla luce il piccolo Nicolò.