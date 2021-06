Forza Italia e Forza Italia Giovani Acri: “Roberto Occhiuto è la persona giusta per il rilancio della Calabria”

19 Giugno 2021 12:31

Il pensiero del gruppo di Forza Italia e Forza Giovani Acri sulla nomina di Roberto Occhiuto a candidato del centro destra per le elezioni regionali calabresi

Il gruppo di Forza Italia e Forza Italia Giovani Acri esprime soddisfazione per la designazione del Capogruppo di FI alla Camera dei Deputati, On. Roberto Occhiuto, come candidato alla presidenza della Regione Calabria.

“Siamo convinti che l’esperienza, la capacità politica ed i rapporti con la politica nazionale costruiti nel tempo dall’On. Occhiuto possano risollevare e dar lustro alla nostra terra. Riteniamo che sia il candidato giusto per una sfida così importante. I nostri complimenti vanno altresì a tutta la classe dirigente del partito ed, in particolare, al Coordinatore Provinciale di FI, l’assessore Gianluca Gallo, per il grande lavoro di ricostruzione del gruppo di Forza Italia nel nostro territorio che sta portando avanti. Accogliamo con piacere la notizia dell’entrata all’interno del gruppo di Forza Italia della consigliera comunale Anna Vigliaturo, alla quale rivolgiamo un caloroso benvenuto ed un sincero augurio di buon lavoro. Siamo molto soddisfatti dei risultati della campagna tesseramenti in corso”.