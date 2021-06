Formula 1, Max Verstappen senza rivali nel Gp di Stiria: Hamilton lasciato a 35”! Per Leclerc una rimonta amara [CLASSIFICA]

27 Giugno 2021 16:34

Max Verstappen vince il Gp di Stiria! Il pilota RedBull stacca Hamilton di 35”, Bottas completa il podio. Ferrari sfortunata con Leclerc che deve rimontare dall’ultima posizione e chiude 7° dietro Sainz

La Formula 1 si trasferisce in Austria per la doppietta che vedrà i piloti impegnati per due weekend consecutivi al Redbull Ring. Si parte oggi con il Gp di Stiria, colorato di arancione dai tanti tifosi di Max Verstappen. L’olandese non delude e si prende la pole position nelle qualifiche del sabato davanti a Lewis Hamilton, ormai è chiaro che saranno loro due a giocarsi il Mondiale qualifica dopo qualifica, gara dopo gara. La sessione di qualifiche del sabato lascia l’amaro in bocca invece alla Ferrari: Charles Leclerc non va oltre il 7° posto, Carlos Sainz addirittura fuori dai migliori 10, solo 12°.

Il racconto del Gp della Stiria

Doveva essere la gara di Max Verstappen e lo è stata, decisamente. Il pilota della Red Bull quest’anno può seriamente minacciare il dominio di Hamilton sulla formula. ‘Mad Max’ ha tolto la parte ‘Mad’, è diventato maturo, controlla le gare, va fortissimo, non sbaglia neanche una curva. Il Gp della Stiria è stato dominato, sono addirittura 35 i secondi di distacco su Lewis Hamilton, maturati in gara, senza problemi di alcun tipo. Semplicemente, Verstappen ha guidato alla perfezione. La Mercedes si è simbolicamente arresa nel finale di gara, puntando ad assicurarsi il giro veloce con lo stesso Hamilton che ha chiuso il 71 e ultimo giro a 1:07.058 strappandolo a Sergio Perez. La seconda guida della Red Bull ha chiuso quarto, ai piedi del podio, dietro Valtteri Bottas che ha riscattato oggi una serie di prestazioni opache. Gara tribolata quella della Ferrari. Dopo un contatto con Gasly (costretto al ritiro) ad inizio Gp, Leclerc è stato costretto a tornare ai box e a rincorrere il gruppo davanti a sè da ultimo in classifica. Il pilota monegasco ha infilato un avversario dopo l’altro, chiudendo 7° (dopo un’altra sosta ai box) alle spalle del compagno di scuderia Carlos Sainz. Un vero peccato, visti i buoni tempi in pista, forse la Ferrari poteva ambire a qualcosa di più oggi.

La classifica Piloti di Formula 1

Max Verstappen 156 Lewis Hamilton 138 Sergio Perez 95 Lando Norris 86 Valtteri Bottas 74 Charles Leclerc 58 Carlos Sainz50 Pierre Gasly 37 Daniel Ricciardo 34 Sebastian Vettel 30 Fernando Alonso 19 Lance Stroll 14 Esteban Ocon 12 Yuki Tsunoda 9 Antonio Giovinazzi 1 Kimi Raikkonen 1 Mick Schumacher 0 Nikita Mazepin 0 George Russell 0 Nicholas Latifi 0

La classifica costruttori di Formula 1