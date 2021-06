Bergamotto, annona e crema reggina, così il gelato a Reggio Calabria conquista Forbes: “Tra i locali consigliati c’è Cesare”

24 Giugno 2021 17:02

“Cosa sapere sul gelato in Italia”, l’approfondimento di Forbes e quel focus su Reggio Calabria: “Al primo posto c’è Cesare, tra specialità all’annona e crema reggina”

Il gelato è una delle specialità italiane per eccellenza. Da nord a sud, nel corso degli anni ogni località si è però differenziata, prendendo una strada propria ed affermandosi in maniera forte sul territorio. La nota rivista Forbes, a tal proposito, ha dedicato un articolo proprio sull’argomento: “Cosa sapere sul gelato locale in Italia”. Diversi esperti di cucina, interpellati sul tema, hanno snocciolato nel dettaglio i trucchi utilizzati dalle varie aree del paese per sviluppare forme sempre innovative e sfruttando le preziosissime risorse del luogo.

L’approfondimento di Forbes analizza le specialità regione per regione. “In Calabria – si legge – secondo Francesca Montillo, un’istruttrice di cucina, autrice e organizzatrice di tour che guida Lazy Italian Culinary Adventures, ci sono un certo numero di sapori che faresti fatica a trovare al di fuori della regione, tra cui bergamotto, liquirizia, crema reggina e annona. E la stessa esperta va più nel dettaglio: ‘Anche in Calabria non sono gusti che si trovano facilmente in ogni gelateria. Se ti piace il sorbetto agli agrumi, probabilmente ti piacerà il gelato al bergamotto, un frutto regionale onnipresente’, dice Montillo. La Calabria è nota anche per la sua liquirizia, ‘quindi non sorprende che in alcuni negozi trovi gelato alla liquirizia. Ha un sapore un po’ come l’anice. La crema reggina, un gelato a base di crema dalle sfumature rosa, è un altro gusto locale, prodotto con frutta candita, cioccolato della zona e mandorle tritate’. Descrive l’annona, prodotta con la frutta coltivata nella regione, come tropicale in stile con una polpa morbida e cremosa, che ‘quando refrigerata assomiglia un po’ al gelato, rendendolo l’ingrediente ideale’. La stessa esperta passa poi dai gusti ai locali più rinomati e conosciuti in regione: “Tra le gelaterie che Montillo consiglia – si legge ancora su Forbes – c’è la Gelateria Cesare a Reggio Calabria per il suo ‘ottimo gelato all’annona, una delle loro migliori offerte’. Altre sue tappe imperdibili sono La Cremeria Sottozero, sempre a Reggio, e Amedeo nella sua città natale, Catanzaro, nota per un’ampia selezione di gusti, tra cui fior di latte al bergamotto, che lei descrive come ‘un gelato a base di crema infuso con bergamotto”.

Spostando lo sguardo sull’altra parte dello Stretto, in Sicilia, è il tour manager dell’isola Giuseppe Lenzo a suggerire le specialità del luogo, tra cui “il gelato alla carruba – si legge – una varietà locale relativamente rara. Dice che si trova solo a Ragusa, una delle famose città barocche del Val di Noto, poiché la zona è nota per la sua ricca abbondanza di carrubi il cui frutto viene utilizzato in una varietà di prodotti grazie al suo sapore di nocciola e cacao. Lo fanno alcune gelaterie della città; consiglia Gelati DiVini a Ragusa Ibla. ‘Personalmente suggerisco una combinazione di gelato alla carruba e ricotta, in quanto rappresentano davvero il miglior mix di sapori locali’. Gelati Divini, specializzata in gelateria artigianale, produce anche gelati con ingredienti siciliani come i pregiati pistacchi di Bronte dell’isola; fichi d’india siciliani; e l’antico vino passito di Noto. Lenzo afferma che un altro prodotto per cui la zona di Ragusa è nota è l’olio d’oliva, che qui si presenta anche come un gusto di gelato, uno che descrive come ‘molto delicato”.