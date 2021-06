24 Giugno 2021 12:28

Fiumefreddo Bruzio, il giovane è uscito ieri pomeriggio per recarsi in spiaggia

I carabinieri e personale della Guardia Costiera sono impegnati da ieri sera nella ricerca di un 26enne, Nicola Molinaro, di Fiumefreddo Bruzio (Cosenza) che risulta scomparso. Il giovane e’ uscito da casa nel pomeriggio di ieri per recarsi in spiaggia. Nella tarda serata, i genitori, non vedendolo rientrare, hanno allertato i Carabinieri. Al momento della scomparsa indossava un pantaloncino corto, una t-shirt di colore scuro e infradito.