L’Italia si concede l’ingresso di Sirigu, ma l’Olimpico fischia Donnarumma: il portiere del Milan bersagliato dai tifosi

20 Giugno 2021 20:09

Molti fischi di disappunto al momento del cambio

Il netto cammino fin qui percorso dall’Italia ha permesso al c.t. Roberto Mancini di far riposare i titolari e di far giocare i calciatori con meno minutaggio. Nei secondi finali spazio addirittura per Salvatore Sirigu, che ha preso il posto di Gigi Donnarumma. Il portiere del Milan però è stato inaspettatamente soggetto di fischi da parte dello stadio Olimpico, probabilmente di tifosi e appassionati di calcio che non hanno gradito il suo atteggiamento nei confronti del club rossonero per il mancato rinnovo. L’estremo difensore ha lasciato il campo con un mezzo sorriso, facendo capire di aver poco gradito questa reazione. Chissà che qualche mugugno non sia stato generato dai tifosi ospiti, per una sostituzione che raramente avviene e quindi avrebbe potuto rappresentare una mancanza di rispetto. Grande commozione invece per Sirigu, probabilmente alla sua ultima gara in azzurro.