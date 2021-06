18 Giugno 2021 18:26

Finanziamento alle navi private dello Stretto di Messina, Nucera: “è una vergogna. Ci opporremo con tutte le forze”

Trentacinque milioni in tre anni per il rinnovo delle flotte navali private che attraversano lo Stretto di Messina. È quanto previsto, in sintesi, da un emendamento al ddl di conversione del Fondo complementare al Pnrr presentato da Italia Viva e approvato dall’Aula del Senato. In particolare, verranno stanziati 10 milioni nel 2022, altri 10 nel 2023 e i restanti 15 milioni nel 2024. Giuseppe Nucera del movimento ‘La Calabria che vogliamo’ critica in modo netto e perentorio l’emendamento presentato da Italia Viva. “E’ una vergogna, non ci sono altre parole più adatte da dedicare a questa decisione. Non solo da diversi anni sullo Stretto vige di fatto un regime di monopolio, con la società Caronte & Tourist che applica prezzi indecenti per l’attraversamento, questione sollevata in numerose circostanze dal nostro movimento e per la quale ancora attendiamo con ansia il parere da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato rispetto all’istruttoria avviata”.