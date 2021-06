Festa della Repubblica, Vono (Iv) a Catanzaro: “giornata per chi crede nei valori della libertà e della democrazia”

2 Giugno 2021 11:10

L’onorevole di Italia Viva ha preso parte alle celebrazioni che si sono tenute a Catanzaro

“Il 2 giugno di 75 anni fa il popolo unito si recava alle urne per “conquistare” la nostra Repubblica. Con lo stesso impegno collettivo e l’entusiasmo della ripartenza oggi celebriamo questa giornata con la dignità e l’orgoglio dell’Italia che crede nei valori della libertà, dell’uguaglianza e della democrazia. Un grande onore per me partecipare insieme al prefetto Maria Teresa Cucinotta, al sindaco Sergio Abramo, al vescovo Mons. Vincenzo Bertolone e a tutte le autorità civili e militari, alla cerimonia celebrativa di questa mattina a Catanzaro”. Lo dichiara la senatrice di Italia Viva Silvia Vono, vicepresidente della Commissione Trasporti di palazzo Madama.