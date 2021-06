Festa della Repubblica: videoconferenza organizzata dall’Unuci di Reggio Calabria

1 Giugno 2021 10:03

Convegno sulla “Festa della Repubblica nell’unità dello stato”, videoconferenza organizzata dall’Unuci di Reggio Calabria

La Sezione provinciale di Reggio Calabria dell’ U.N.U.C.I. – Unione Nazionale degli Ufficiali in Congedo d’ Italia, presieduta da Nicola Pavone, ha organizzato in videoconferenza, nel rispetto delle vigenti norme anti-Covid, per il giorno due giugno alle ore diciassette il convegno “Festa della Repubblica nell’ Unità d’ Italia”. Relazioneranno il generale Pasquale Martinello sul tema “Gli internati italiani militari” e l’onorevole Fortunato Aloi sull’ argomento “Dal Risorgimento all’ Unità italiana”. I lavori saranno introdotti e moderati dal primo capitano Nicola Pavone, presidente provinciale della Sezione reggina dell’ Unuci. A termine delle relazioni ci saranno gli interventi programmati dei Presidenti e dei Soci della Associazioni Combattentistiche e d’ Arma operanti sul territorio della Città di Reggio Calabria.