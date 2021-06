“Fenommesta sti Chora… con lo sguardo verso la Grecia”: serate di cinema greco, alla Giudecca di Bova

30 Giugno 2021 16:26

Nella suggestiva cornice della Giudecca di Bova, sezione urbana del Museo di Lingua Greco-Calabra “G. Rohlfs” saranno proiettati quattro interessanti film premiati del cinema greco

Nell’estate del bicentenario della rivoluzione greca, il Centro Di Lingua e Cultura Ellenica ellinomatheia, ha scelto Bova, luogo storico particolarmente importante per l’ellenismo mediterraneo per realizzare la rassegna cinematografica “Fenommesta sti Chora… con lo sguardo verso la Grecia”. Nella suggestiva cornice della Giudecca di Bova, sezione urbana del Museo di Lingua Greco-Calabra “G. Rohlfs” saranno proiettati quattro interessanti film premiati del cinema greco (in versione originale con i sottotitoli in italiano, a cura del filologo neogrecista Matteo Miano), fino al 17 luglio 2021. Gli appuntamenti previsti, Domenica 4 Luglio e poi il Sabato 10 ed infine il sabato 17 Luglio, sono patrocinati dal Comune di Bova, dal Parco Nazionale dell’Aspromonte e dell’Ambasciata di Grecia a Roma. La rassegna cinematografica “Fenommesta sti Chora… con lo sguardo verso la Grecia” sponsorizzato dalla principale compagnia marittima greca SUPERFAST FERRIES, ha come obiettivo quello di portare la Grecia nel cuore della Calabria ellenofona. L’evento mira a sostenere l’antica lingua dei Greci di Calabria, un importante patrimonio della cultura immateriale dell’Aspromonte Greco, proiettato nel futuro anche grazie all’impegno delle associazioni locali. Proprio a Bova, capoluogo della Calabria greca, è recentemente fiorita una notevole iniziativa per rilanciare gli studi di lingua greca, grazie alla passione di un piccolo gruppo di residenti, guidati dal dott. Bruno Traclò. Con l’istituzione della Scuola di Lingua Greka di Vua “G.A. Crupi”, Traclò e i suoi studenti cercano di far rivivere la lingua dei loro antenati, basandosi sull’alfabeto greco e il confronto con il neogreco, un fatto assolutamente lodevole, poiché quasi tutti gli altri tentativi di salvare il dialetto greco della Calabria hanno finora investito nell’alfabeto latino. L’evento “Fenommesta sti Chora” (che in lingua greca di Calabria significa ci vediamo a Bova), prevede ingresso libero, fino all’esaurimento dei posti disponibili.Per informazioni e prenotazioni contattare il CENTRO ELLINOMATHEIA al numero 3287482118.