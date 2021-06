Una ex modella appassionata di motocross: Federica Schievenin, la moglie di Nicolò Barella [FOTO]

16 Giugno 2021 20:30

Federica Schievenin oltre le critiche: ex modella appassionata di motocross, ecco chi è la moglie di Nicolò Barella

L’Italia di Mancini torna in campo oggi: dopo la vittoria all’esordio contro la Turchia gli azzurri sfidano adesso la Svizzera. Supportati da tutt’Italia, ma anche dalle loro famiglie, le fidanzate, mogli e compagne, i giocatori italiani cercheranno di far bene anche oggi e portare a casa altri tre preziosi punti. Tra coloro che supporterà gli azzurri ed in particolare uno di loro, c’è Federica Schievenin, che insieme alle sue tre figlie tiferà per il marito Nicolò Barella.

Chi è Federica Schievenin

Nata a marzo del 1990 a Cagliari, Federica è un’ex modella e una grande appassionata di motocross, passione ereditata dal padre e dal fratello. Federica si è avvicinata tantissimo alla possibilità di diventare una pilota professionista di motocross, ma ha dovuto accantonare il suo sogno per via del suo impegno lavorativo nel negozio di famiglia.

La storia con Barella e le critiche per la differenza di età

Federica e Nicolò si sono sposati nel 2018, quando lei aveva 28 anni e lui 21 ed erano già genitori di Rebecca, nata nel 2017. Un bellissimo matrimonio in grande stile in Sardegna, a seguito del quale non sono mancate le critiche. Vista la differenza di età di 7 anni, in tantissimi hanno attaccato Federica, colpevole di aver ‘incastrato’ un ragazzino solo perchè calciatore. Federica, che di carattere e forza ne ha da vendere, ha sempre risposto a tono alle accuse, continuando a vivere la sua vita con la sua famiglia felice e a testa alta, lottando per il suo amore.

“Se sono stata giudicata perché ho sposato un uomo più giovane? Sempre. Ma non me ne fregava nulla del giudizio delle persone. Hanno sempre da dire grande o piccolo che sia, bisogna vivere fregandosene”, aveva dichiarato tempo fa.

Federica adesso è mamma di tre splendide bambine: dopo Rebecca, infatti, sono arrivate Lavinia e Matilde, rispettivamente nel 2018 e 2021. Federica, dunque, adesso, è “mamma a tempo pieno di Becky, Vinia e Tilde, studentessa a tempo perso in scienze motorie”, come lei ama descriversi sui social.