Roland Garros, Federer si ritira per problemi fisici! Matteo Berrettini accede ai quarti di finale

6 Giugno 2021 16:45

Roger Federer annuncia il proprio ritiro dal Roland Garros a causa di alcuni problemi fisici: Matteo Berrettini accede ai quarti di finale

La notizia era nell’aria da un po’ di tempo, si aspettava solo la conferma arrivata da pochi minuti: Roger Federer si ritira dal Roland Garros. Qualcuno aveva parlato di pretattica (da Federer? Davvero?), ma le condizioni fisiche del campione svizzero, provato dalla dura sfida di ieri che ha sfiorato l’una di notte contro Koepfer, hanno lanciato segnali importanti. Le operazioni al ginocchio, la dura riabilitazione, la terra rossa che non ha mai digerito fino in fondo e che mette a dura prova la tenuta fisica, lo hanno convinto ad alzare bandiera bianca. Matteo Berrettini, suo prossimo avversario, accede ai quarti di finale senza giocare.

Federer ha pubblicato un comunicato nel quale spiega le ragioni del suo ritiro: “dopo aver discusso con il mio team, ho deciso che ho bisogno di ritirarmi dal French Open quest’oggi. Dopo 2 operazioni al ginocchio e un anno di riabilitazione è importante ascoltare il mio corpo e assicurarmi di non spingermi troppo oltre sulla mia tabella di marcia per il recupero. Sono entusiasta del fatto che ho giocato 3 incontri. Non c’è sensazione migliore di quella di essere tornati sul campo da gioco. Ci vediamo presto!”.