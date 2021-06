Fc Messina, Arena tra stadio e campo: “Faremo valere le nostre ragioni. Promozione? E’ tutto aperto, altrimenti playoff e ripescaggio”

29 Giugno 2021 12:28

Le parole del presidente dell’Fc Messina Rocco Arena sulla questione stadio e sul finale di campionato

Giornate movimentate, le ultime, in casa Fc Messina. Tra concessione annullata per lo stadio Franco Scoglio e campionato (col fiato) sospeso, domani la squadra giallorossa dovrebbe riprendere la sua corsa alla capolista Acr – che dista due punti – in quel di Paternò. Su entrambi i fronti, il presidente Rocco Arena non molla. E lo ribadisce ai microfoni di Radio Taormina.

“Sulla questione stadio – dice – eravamo convinti ieri del grande lavoro svolto e oggi lo siamo ancor di più. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato al progetto in questo anno e mezzo. Nonostante il provvedimento, è stato fatto un bel lavoro. Ovviamente faremo valere le nostre ragioni in ogni modo possibile perché siamo convinti di aver fatto le cose per bene. Loro hanno fatto la prima mossa e ora tocca a noi. E’ una partita a scacchi e siamo sicuri che qualcosa cambierà. Credo nella legge: se avranno ragione loro allora significa che avremo sbagliato qualcosa. Noi conosciamo le carte vere, però, e quindi dico che andremo fino all’ultimo grado di giudizio. Non aggiungo altro, da oggi parleranno ai tifosi solo i legali. Nel punteggio della gara abbiamo preso 25 su 30 sul piano economico, eppure nel provvedimento si parla del lato economico. Io penso che ci saranno delle sorprese”.

Per quanto concerne il campo, lo stop forzato delle ultime settimane e le ultime due gare da recuperare (salvo sorprese) tra mercoledì e sabato, Arena dice: “Il campionato è ancora aperto, con queste ultime due partite, ma nonostante la stanchezza i ragazzi daranno l’anima. Vediamo se al termine ci sarà da festeggiare oppure vorrà dire che andremo avanti coi playoff e faremo senza dubbio richiesta di ripescaggio“.