Farmacia Pellicanò Reggio Calabria BIC, termina l’esperienza agli Europei U22 di Basket in Carrozzina per tre componenti

22 Giugno 2021 21:45

Europei U22 di basket in carrozzina, terminata l’esperienza per tre componenti della Farmacia Pellicanò RC BIC

Terminata l’esperienza agli Europei U22 di basket in carrozzina IWBF per tre componenti della Farmacia Pellicanò RC BIC, Antonio Cugliandro, Amelia Eva Cugliandro e Pia Basile coinvolti nello staff organizzativo dell’evento creato dalla PDM Treviso e fermamente voluti dall’irriducibile Max Cricco in collaborazione con la FIPIC, in quella che si è rivelata una vera e propria sinergia tra squadre, per affrontare al meglio la difficile situazione di questo momento. Un lavoro di squadra che non si è svolto quindi solo sul rettangolo di gioco, in cui si è trovati a dover gestire oltre la parte logistica tradizionale, anche il controllo del rispetto delle normative anti-Covid per circa duecento componenti tra le varie delegazioni ed atleti. Durante l’Europeo svolto dal 13 al 18 giugno a Lignano Sabbiadoro, hanno partecipato ben sette nazioni: Spagna, Germania, Israele, Turchia, Francia, Polonia ed Italia, che si sono affrontate a viso aperto regalando puro spettacolo, in cui ha prevalso la Spagna e che insieme a Germania, Israele, Turchia e Francia, hanno conquistato un pass per i mondiali under 23 di Chiba in Giappone del prossimo anno. Il successo ottenuto grazie anche ai consensi più che positivi ricevuti, non sono che un altro tassello importante da inserire nel curriculum della Farmacia Pellicanò RC BIC che procede il suo percorso oltre i confini territoriali innalzando sempre più il livello sportivo calabrese. Un sentito ringraziamento al Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria per la vicinanza nel cammino societario.