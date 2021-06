Mediterranean Life e nuova Aerostazione a Reggio Calabria: l’arch. Falduto presenta i progetti al Ministro Garavaglia [FOTO]

23 Giugno 2021 14:40

L’imprenditore reggino ha avuto la possibilità di esporre le proprie idee durante l’odierna visita a Cosenza del Ministro al Turismo Massimo Garavaglia

Villa Rendano di Cosenza è stata questa mattina la sede che ha ospitato l’incontro con il Ministro al Turismo Massimo Garavaglia e il mondo della piccola e media impresa calabrese per parlare di turismo. Tra le personalità presenti c’è stato anche l’imprenditore Giuseppe Falduto, proprietario del Centro Commerciale Porto Bolaro, che grazie Confapi Calabria ha potuto illustrare il suo importante progetto per lo sviluppo turistico della zona sud di Reggio Calabria. Da tempo l’idea del “Mediterranean Life” è stata presentata all’attenzione del Comune e della Città Metropolitana, ma nella sostanza non è mai arrivata una risposta concreta da parte delle istituzioni. Il Ministro Garavaglia ha invece ascoltato con grande attenzione i buoni propositi dell’architetto reggino su un progetto che potrebbe rivoluzionare l’intera area, portare lavoro a centinaia di famiglie e rappresentare un importante sbocco turistico. Inoltre è stata illustrata anche la proposta progettuale per la realizzazione di una nuova Aerostazione in corrispondenza della ferrovia e del pontile: sono state infatti fornite alcune indicazioni circa il potenziamento dell’approdo e il corretto utilizzo della aree ZES previste per l’aeroporto di Reggio Calabria.