Reggio Calabria: Falcomatà alla consegna delle benemerenze del Comune di Portigliola [FOTO]

2 Giugno 2021 20:04

Reggio Calabria: il primo Cittadino di Palazzo Alvaro ha sottolineato l’impegno delle istituzioni territoriali nei confronti della Comunità

Nell’ambito delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, il Sindaco Metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà ha preso parte alla cerimonia di consegna delle benemerenze che il Comune di Portigliola, guidato dal primo cittadino Rocco Luglio, ha consegnato alle associazioni, ai volontari ed alle forze di sicurezza del comprensorio della Locride. “È un piacere – ha detto Falcomatà – prendere parte ad una manifestazione che riconosce il ruolo fondamentale della società civile nell’impegno verso il territorio e gli ultimi, i deboli, i fragili che rappresentano le categorie più colpite da questa pandemia”. Gratitudine espressa anche e soprattutto nei confronti delle forze dell’ordine “impegnate costantemente per la salvaguardia della pubblica sicurezza e la tutela delle nostre popolazioni”. Il sindaco Falcomatà ha, quindi, manifestato il proprio apprezzamento per la comunità di Portigliola, “presente in gran numero all’evento quale segno di compattezza, unità e senso di appartenenza”. “L’identità e l’attaccamento alle radici, il senso del dovere e lo spirito di servizio – ha aggiunto – sono fra i sentimenti più nobili ed importanti che abbiamo ereditato dalla nascita della Repubblica. Siamo orgogliosi delle nostre genti e di una Città Metropolitana che procede nel segno della compattezza e dell’unità. Ne è testimonianza la presenza di numerosi sindaci, qui nella bellissima piazza di Portigliola, ai quali va il mio più sentito ringraziamento”. Il sindaco Falcomatà, infine, ha rivolto un plauso anche alla Banda musicale della Città Metropolitana che ha accompagnato l’intera iniziativa.