Ex Ilva: Cingolani, ‘cancellare carbone ed elettrificare tutto’

1 Giugno 2021 19:48

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – “Se non c’è la salute, il lavoro non ti serve. Bisogna essere molto attenti. Se fossimo in condizioni di intervenire, c’è solo una strada: cancellare il carbone ed elettrificare tutto”. Lo dice il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani su Ilva alla Primavere delle Idee su Fb con Matteo Renzi.