EuroBasket femminile 2021, l’Italia è fuori! Blackout azzurro agli ottavi: passa la Svezia di Marco Crespi

21 Giugno 2021 19:42

L’Italia è fuori da EuroBasket 2021. Le ragazze di Lino Lardo perdono 46-64 contro la Svezia di Marco Crespi e delle gemelle Eldebrink

Un blackout totale, nella partita che non si poteva sbagliare: l’Italia è fuori da EuroBasket 2021. Dopo 3 buone prove nei gironi e una sola sconfitta contro la Serbia, nella miglior partita delle azzurre e contro l’avversaria più difficile, all’Italia si spegne completamente la luce negli ottavi di finale. Un crollo inaspettato contro la Svezia di Marco Crespi che, al netto di assenze pesanti, riesce a dominare la sfida contro l’Italia portandola a casa con il punteggio di 46-64. Italia che soffre il gioco delle gemelle Eldebrink: 6 punti e 6 assist per Elin, 22 punti per Frida, letteralmente immarcabile. Sono 11 con 8 rimbalzi per la Loyd. Azzurre che sbagliano tanto da 3 punti, chiudendo 2/21 (9.5%) e si portano dietro una strana fragilità dopo ogni errore commesso in campo. Ultima ad arrendersi la solita Cecilia Zandalasini che chiude con 19 punti.