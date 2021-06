EuroBasket femminile 2021, primo successo per l’Italia: le azzurre dominano Montenegro 77-61

18 Giugno 2021 16:50

Primo successo per l’Italia a EuroBasket 2021: dopo il ko contro la Serbia all’esordio, le ragazze di coach Lino Lardo vincono la seconda sfida contro Montenegro per 77-61

Digerito il boccone amaro di ieri, per l’Italia arriva la prima vittoria ad EuroBasket 2021. Dopo il ko all’esordio contro la Serbia, maturato solo all’overtime, le ragazze di coach Lino Lardo ottengono i primi due punti nel girone grazie al successo sul Montenegro arrivato con il punteggio di 77-61. Azzurre apparse subito in controllo della gara, con il primo tempo concluso 36-27, vantaggio aumentato nella ripresa in cui l’Italia ha dominato la sfida. Ben 4 le azzurre in doppia cifra al suono della sirena: 13 Carangelo, 11 Zandalasini, 10 Andrè e Bestagno. Niente da fare per il Montenegro nonostante i 23 punti della Dubljevic. Nell’altra gara del girone la Serbia ha sconfitto nettamente la Grecia 51-85 legittimando il primo posto nel girone.