Euro2021, l’Inghilterra ufficializza la lista dei 26 calciatori: esclusioni eccellenti del ct Southgate

1 Giugno 2021 18:26

Il ct Southgate ha diramato la lista dell’Inghilterra per Euro2021, esclusioni eccellenti da parte del selezionatore inglese, tra cui quella di Lingard

C’era tanta attesa di conoscere la lista dell’Inghilterra in vista di Euro2021, il ct Southgate ha sciolto le riserve nel tardo pomeriggio di oggi, snocciolando i nomi dei calciatori che formeranno la propria selezione. Confermata la presenza di Trent Alexander-Arnold, riuscito a strappare in extremis la convocazione. Niente da fare invece per Jesse Lingard, che dovrà guardare gli Europei da casa nonostante l’ottima stagione col West Ham. Fuori dalla lista anche Greenwood, escluso però a causa di un infortunio confermato anche dal Manchester United. Niente da fare infine anche per Ramsdale, White, Godfrey, James Ward-Prowse e Watkins non rientrati tra le scelte di Southgate.

I 26 convocati dell’Inghilterra per Euro2021

Portieri: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnston (WBA), Jordan Pickford (Everton);

Difensori: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Kyle Walker (Manchester City);

Centrocampisti: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham);

Attaccanti: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Manchester City).