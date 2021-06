Euro 2021, tifoso dell’Inghilterra cade dagli spalti di Wembley: ricoverato in gravi condizioni

13 Giugno 2021 19:59

Un tifoso dell’Inghilterra è caduto dagli spalti di Wembley nelle fasi iniziali della sfida fra gli inglesi e la Croazia: è in ospedale in gravi condizioni

Neanche il tempo di riprendersi dallo spavento di ieri, con Christian Eriksen rianimato con un massaggio cardiaco dopo un malore, che anche la domenica di Euro 2021 porta con sè una brutta notizia. Nelle fasi iniziali di Inghilterra-Croazia un tifoso inglese è caduto dagli spalti di Wembley. “Lo spettatore è stato soccorso sul posto prima di essere trasportato all’ospedale in situazioni piuttosto serie“, ha spiegato un portavoce della sicurezza dell’impianto. L’UEFA sta investigando per far luce su quanto accaduto. Un altro tifoso presente nell’impianto londinese ha raccontato: “abbiamo visto le sue gambe superare la barriera, poi è caduto, ha toccato il suolo e non si è mosso. Un altro ragazzo vicino a noi che ha visto tutta la scena piangeva a dirotto“. Un terzo tifoso ha commentato: “Personalmente non ho visto la scena, ma ho parlato con alcuni all’intervallo. Erano traumatizzati, è caduto dalla balconata verso i sedili e il cemento“.