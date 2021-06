Euro 2021, caos Covid nel ritiro della Spagna: Sergio Busquets positivo, giocatori in isolamento

7 Giugno 2021 12:23

Caos Covid nel ritiro della Spagna, Sergio Busquets positivo e a contatto con i compagni: si teme un cluster. Squadra in isolamento a pochi giorni da Euro 2021

L’ombra del Coronavirus si abbatte sugli Europei di calcio. A pochi giorni dall’inizio della kermesse per nazionali, la Spagna deve fare i conti con la paura di un cluster che possa diffondersi all’interno del ritiro iberico. Nelle ultime ore Sergio Busquets è risultato positivo al Covid ed è tornato a Barcellona in ambulanza. Il capitano in settimana ha partecipato agli allenamenti, a due interviste, e venerdì ha giocato contro il Portogallo che adesso teme per la salute dei propri calciatori. In Spagna è scoppiata la polemica sul vaccino, inoculato agli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo 2021, ma non ai calciatori che andranno a Euro 2021, a differenza di come hanno fatto altre nazionali come l’Italia che ha deciso di vaccinare la propria rosa. I tamponi effettuati sul resto dei calciatori di Luis Enrique sono risultati tutti negativi, ma va monitorato con attenzione il periodo di incubazione del virus che potrebbe portare brutte sorprese a 4 giorni dall’inizio della competizione. Il CT spagnolo ha tempo fino al 10 giugno per sostituire Sergio Busquets come da regolamento.