Si dovevano dirigere allo stadio di Budapest, finiscono in una piazza di Bucarest: il viaggio “a vuoto” di sei tifosi francesi per Ungheria-Francia

23 Giugno 2021 15:25

La strana disavventura di sei tifosi francesi a Euro 2021: scambiano Bucarest per Budapest, teatro della sfida tra Ungheria e Francia

Il pareggio inaspettato, probabilmente, alla fine era diventato l’ultimo dei loro pensieri. Anzi, forse, non aver partecipato dal vivo è stato anche meglio. Ci riferiamo ai tifosi francesi e al deludente risultato ottenuto dalla Francia contro l’Ungheria. Sei di loro, però, hanno avuto la sfortuna – o fortuna – di non assistere alla partita. Motivo? Anziché andare a Budapest, sono finiti a Bucarest, teatro della gara tra Ucraina e Austria.

A rivelarlo è un giornalista del quotidiano rumeno Jurnalul National, che ha notato i supporters in disparte rispetto agli ucraini, quest’ultimi invece felici e festanti in attesa del match in programma nella capitale rumena. I sei tifosi francesi, dopo essere atterrati a Bucarest, avevano intravisto un gruppo di tifosi ungheresi (a detta loro) e li avevano seguiti pensando di arrivare allo stadio. Al posto del grande impianto calcistico, però, dopo due ore si sono ritrovati nel bel mezzo di una piazza che nulla aveva a che fare con il pallone e con Euro 2021. E, capito l’errore, dopo aver controllato i biglietti si sono resi conto di aver prenotato il viaggio per la capitale rumena anziché per quella ungherese. Tutta questione di “Bu”, ma era il “Bu” sbagliato.