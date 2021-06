Euro 2021, quante sorprese nel gruppo E: la Spagna sbatte su Olsen, a comandare in classifica è la Slovacchia!

14 Giugno 2021 23:08

Si è appena conclusa la prima giornata del girone E di Euro 2021: la Spagna non va oltre il pari contro la Svezia, la Slovacchia batte la Polonia ed è prima

La meno accreditata, la meno attrezzata, probabilmente. Ma al termine della prima giornata è incredibilmente prima: la Slovacchia dell’ex Napoli Marek Hamsik guida il gruppo E di Euro 2021 dopo la vittoria contro la Polonia di Lewandowski firmata dall’interista Skriniar. La favorita, la Spagna, in serata sbatte invece contro il muro Svezia, anzi contro il muro Olsen. Il gigante svedese è spesso decisivo, così come in pieno finale, quando respinge un colpo di testa a botta sicura. Gli scandinavi si difendono bene, sono fortunati e rischiano anche due volte di passare clamorosamente in vantaggio, tra il primo tempo (palo) e il secondo (Berg spara fuori a pochi metri dalla porta).

Risultati Girone E

Polonia-Slovacchia 1-2 (18′ aut. Szczesny, 46′ Linetty, 69′ Skriniar)

Spagna-Svezia 0-0

Classifica Girone E