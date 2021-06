Euro 2021, risultati e classifica del Girone A: l’Italia stacca tutte, pareggio divertente tra Galles e Svizzera

12 Giugno 2021 17:04

Si conclude il primo turno del Girone A, quello in cui è inserita l’Italia: azzurri in testa con 3 punti, Galles e Svizzera si fermano sull’1-1, Turchia fanalino di coda

Il primo turno del primo girone di Euro 2021 è già passato agli archivi. Dopo il trascinante successo dell’Italia nella gara d’esordio giocata ieri all’Olimpico, nella quale gli azzurri hanno travolto 0-3 la Turchia, nel pomeriggio odierno è andata in scena la seconda gara del Girone A. In campo Galles e Turchia, la squadra (sulla carta) più debole del raggruppamento degli azzurri e quella più solida. Valori che non si sono totalmente confermati. Fra le due formazioni c’è stato infatti molto equilibrio. Il Galles ha giocato con la solita grinta britannica, provando a fare male con James e Bale sulle ripartenze. La Svizzera ha fatto valere il maggior tasso tecnico e soprattutto la grande fisicità. Le due squadre non sono andate oltre l’1-1: alla rete iniziale di Embolo su colpo di testa da corner, ha risposto un’altra incornata, quella di Moore. Nel finale il portiere gallese Ward ha fatto gli straordinari salvando il risultato, mentre la rete di Gavranovic è stata annullata dal VAR. L’Italia è attualmente prima nel girone, unica squadra con 3 punti. Seguono Svizzera e Galles con 1. Turchia fanalino di coda a 0.

Risultati del Girone A

Turchia-Italia 0-3 (53′ aut. Demiral; 66′ Immobile; 79′ Insigne)

Galles-Svizzera 1-1 (49′ Embolo; 74′ Moore)

Classifica del Girone A

Italia 3 Svizzera 1 Galles 1 Turchia 0

Classifica marcatori Euro 2021