Euro 2021, risultati e classifica del Girone C: Austria e Olanda a 3 punti, Italia spettatrice interessata

13 Giugno 2021 23:00

Euro 2021, Girone C ricco di gol e spettacolo: l’Austria rifila 3 reti alla Macedonia del Nord, 5 gol nel successo sofferto dell’Olanda sull’Ucraina

Il primo turno del Girone C di Euro 2021 si rivela senza dubbio il più emozionante fra quelli visti fin qui. Tanti gol, partite giocate a viso aperto e notizie interessanti per l’Italia che osserva attentamente l’andamento del gruppo. Chi si classificherà seconda infatti, affronterà la vincente del girone degli azzurri. Il primo successo è andato all’Austria che ha rifilato 3 reti ad una Macedonia del Nord più agguerrita di quanto il punteggio possa far pensare. Lainer sblocca la gara, l’eterno Pandev la pareggia, poi nel quarto d’ora finale, con la Macedonia in debito d’ossigeno, Gregoritsch e Arnautovic regalano i 3 punti agli austriaci.

Molto interessante la seconda sfida del girone fra l’Olanda e l’Ucraina. Gli Orange attaccano meglio di quanto difendono: dopo un primo tempo a reti bianche, arrivano due reti in rapida successione che portano la firma di Wijnaldum e Weghorst. Come detto, l’Olanda attacca bene, ma soprattutto attacca meglio di come difende: alla prima disattenzione, Yarmolenko firma il gol più bello di questo inizio di Europeo con un mancino a giro imprendibile, poco dopo Yaremchuk firma la parità. Nel finale Dumfries, dopo qualche errore di troppo che tradisce la sua natura da terzino, riesce a trovare il gol del definitivo 3-2.

Risultati Girone C:

Austria-Macedonia del Nord 3-1 (18′ Lainer; 28′ Pandev; 78’ Gregoritsch; 89’ Arnautovic)

Olanda-Ucraina 3-2 (Wijnaldum; Weghorst; Yarmolenko; Yaremchuk; Dumfries)

Classifica Girone C: